تشكيلة ليفربول المتوقعة أمام نيوكاسل اليوم في الدوري الإنجليزي يترقب معرفتها عن كثب متابعي ومحبي الريدز، حيث أن فرقة يورغن كلوب لم تحظى بالبداية التي كانت تتمناها هذا الموسم بسبب الإصابات في صفوف الفريق مع بداية الموسم.

وبعد أن حقق ليفربول في الجولة الماضية فوز عريض على بورنموث بنتيجة 9-0، يطمح اليوم لاعبي الريدز تحت قيادة الألماني المخضرم كلوب أن يحقق فوزه الثاني هذا الموسم أمام نيوكاسل عندما يستضيفه مساء اليوم على ملعب الأنفيلد.

ليفربول حاليًا يحتل المركز 12 في ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 5 نقاط، وذلك بعد فوز واحد وخسارة واحدة وتعادلين، لذلك لا بديل اليوم عن الفوز بالنسبة للريدز بهدف العودة إلى المنافسة من جديد مع كبار البريميرليغ مثل مان سيتي وتوتنهام وآرسنال.

تشكيلة ليفربول المتوقعة أمام نيوكاسل اليوم في الدوري الإنجليزي

تشكيلة ليفربول المتوقعة أمام نيوكاسل اليوم في الدوري الإنجليزي تداولتها بعض المواقع والمصادر الأوروبية، بحيث قد يعتمد كلوب اليوم على خطة لعب 4-3-3، وستكون ضمن تشكيلة اليوم المتوقعة الأسماء التالية:

الحراسة: أليسون

الدفاع: آرنولد – غوميز – فان دايك – تسيميكاس

الوسط: هاندرسون – فابينو – كارفالهو

الهجوم: صلاح – فيرمينو - دياز

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