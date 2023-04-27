تشكيلة نيوكاسل يونايتد المتوقعة أمام إيفرتون اليوم في الدوري الإنجليزي 2023 نستعرضها لكم من خلال هذه المقالة، إلى جانب أهم تفاصيل هذه المواجهة المرتقبة في الأسبوع 33.

يستعد نادي نيوكاسل يونايتد اليوم لخوض مواجهة قوية خارج الديار على أرضية ملعب "جوديسون بارك" في ضيافة الخصم العنيد نادي إيفرتون، وذلك ضمن إطار منافسات الجولة 33 من مسابقة الدوري الإنجليزي.

اقرأ أيضًا: بايرن ميونخ يستهدف مبادلة ماني بـ أوسيمين

نيوكاسل يدخل المواجهة منتشيًا بالانتصار العريض الذي حققه أمام توتنهام في الجولة الماضية بنتيجة 6-1، ويطمح لتحقيق فوز آخر هذا المساء لضمان المركز المؤهل لدوري أبطال أوروبا الموسم القادم.

تشكيلة نيوكاسل يونايتد المتوقعة أمام إيفرتون اليوم في الدوري الإنجليزي

المدرب: إيدي هاو

التشكيلة: 4-3-3

حراسة المرمى: بوب

خط الدفاع: دان بورن ، بوتمان ، جمال لاسيليس ، تربيير

خط الوسط: ويلوك ، جيمارايش ، لونغستاف

خط الهجوم: جويلنتون ، إيساك ، ألميرون