تشكيلة نيوكاسل يونايتد المتوقعة أمام وولفرهامبتون اليوم في الدوري الإنجليزي 2023 نستعرضها لكم من خلال هذه المقالة، بالإضافة إلى أهم تفاصيل هذه المواجهة في الأسبوع 27.

يلتقي نيوكاسل يونايتد اليوم على ملعبه "سانت جيمس بارك" خصمه نادي وولفرهامبتون في إطار منافسات الجولة 27 من الدوري الإنجليزي الممتاز 22-23.

اقرأ أيضًا: ليونيل ميسي يفضل البقاء في أوروبا

ويسعى نيوكاسل بقيادة إيدي هاو إلى العودة لنغمة الانتصارات وحصد الثلاث النقاط في لقاء اليوم، لاستعادة التواجد ضمن المراكز الأربعة الأولى، خاصة أن الفريق لديه الفرصة لتحقيق ذلك من خلال خوض المواجهتين المؤجلتين له في الدوري.

تشكيلة نيوكاسل يونايتد المتوقعة أمام وولفرهامبتون اليوم في الدوري الإنجليزي

المدرب: إيدي هاو

التشكيلة: 4-3-3

حراسة المرمى: بوب

خط الدفاع: تريبير ، شار ، بوتمان ، دان بورن

خط الوسط: لونغستاف ، غيمارايش ، ويلوك

خط الهجوم: ألميرون ، إيساك ، سانت ماكسيمين