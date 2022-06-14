يواجه منتخب هولندا ضيفه الويلزي على أرضية ملعب فينورد اليوم الثلاثاء في لقاء جديد ضمن منافسات المجموعة A4 لبطولة دوري الأمم الأوروبية.

وتقام المباراة بين متصدر المجموعة برصيد 7 نقاط من انتصارين وتعادل، وصاحب المركز الرابع من برصيد نقطة واحدة من تعادل وخسارتين، في تمام الساعة 21:45 بتوقيت مكة المكرمة.

تشكيلة هولندا المتوقعة أمام ويلز اليوم في دوري الأمم الأوروبية (بطريقة 3-5-2):

المدرب: لويس فان خال.

حراسة المرمى: ياسبر سيليسين.

خط الدفاع: جوراين تيمبر، ستيفان دي فراي، ماتيس دي ليخت.

خط الوسط: دينزل دومفريز، فرينكي دي يونغ، تيون كوبماينرز، ستيفين بيرغفايس، دايلي بليند.

خط الهجوم: ممفيس ديباي، ستيفان بيرغفاين.