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تشكيلة هولندا المتوقعة أمام ويلز اليوم في دوري الأمم

منشور 14 حزيران / يونيو 2022 - 11:21
هولندا تستضيف ويلز اليوم (المصدر: أ ف ب)
هولندا تستضيف ويلز اليوم (المصدر: أ ف ب)

يواجه منتخب هولندا ضيفه الويلزي على أرضية ملعب فينورد اليوم الثلاثاء في لقاء جديد ضمن منافسات المجموعة A4 لبطولة دوري الأمم الأوروبية.

وتقام المباراة بين متصدر المجموعة برصيد 7 نقاط من انتصارين وتعادل، وصاحب المركز الرابع من برصيد نقطة واحدة من تعادل وخسارتين، في تمام الساعة 21:45 بتوقيت مكة المكرمة.

تشكيلة هولندا المتوقعة أمام ويلز اليوم في دوري الأمم الأوروبية (بطريقة 3-5-2):

المدرب: لويس فان خال.

حراسة المرمى: ياسبر سيليسين.
خط الدفاع: جوراين تيمبر، ستيفان دي فراي، ماتيس دي ليخت.
خط الوسط: دينزل دومفريز، فرينكي دي يونغ، تيون كوبماينرز، ستيفين بيرغفايس، دايلي بليند.
خط الهجوم: ممفيس ديباي، ستيفان بيرغفاين.

كلمات دالة:منتخب هولندامنتخب ويلزدوري الأمم الأوروبية

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