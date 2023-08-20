تشكيلة يوفنتوس المتوقعة أمام أودينيزي اليوم في الدوري الإيطالي 2023-24 نستعرضها لكم من خلال هذه المقالة، بالإضافة إلى أهم تفاصيل هذه المواجهة في الجولة الأولى من الكالتشيو.

يخوض نادي يوفنتوس اليوم أول مواجهة له هذا الموسم خارج الديار أمام نظيره نادي أودينيزي على أرضية ملعب "داتشيا أرينا" في إطار منافسات الجولة الأولى من مسابقة الدوري الإيطالي 2023-24.

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المواجهة بين اليوفي وأودينيزي من المقرر أن تنطلق في تمام الساعة 9:45 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وستذاع عبر شبكة قنوات أبو ظبي الرياضية على قناة AD Sports 1 HD Premium بصوت المعلق عامر عبد الله.

تشكيلة يوفنتوس المتوقعة أمام أودينيزي اليوم في الدوري الإيطالي 2023-24