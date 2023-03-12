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تشكيلة يوفنتوس المتوقعة أمام سامبدوريا اليوم في الدوري الإيطالي

عبدالله عاشور

عبدالله عاشور

تاريخ النشر: 12 آذار / مارس 2023 - 09:30
(Photo by Marco BERTORELLO / AFP)
(Photo by Marco BERTORELLO / AFP)

تشكيلة يوفنتوس المتوقعة أمام سامبدوريا اليوم في الدوري الإيطالي 2023 نستعرضها لكم من خلال هذه المقالة، بالإضافة إلى أهم تفاصيل هذه المواجهة في الأسبوع 26. 

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يستضيف نادي يوفنتوس اليوم على أرضية ملعبه "أليانز ستاديوم" نظيره نادي سامبدوريا في إطار منافسات الجولة 26 من الدوري الإيطالي الدرجة الأولى 22-23.

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ويسعى اليوفي في هذا اللقاء إلى تحقيق الفوز وحصد الثلاث النقاط لمراضاة الجماهير، خاصة بعد الخسارة في الجولة الماضية أمام روما في الأوليمبيكو بهدف مقابل لا شيء.

تشكيلة يوفنتوس المتوقعة أمام سامبدوريا اليوم في الدوري الإيطالي

المدرب: ماسيميليانو أليغري
التشكيلة: 3-5-2

حراسة المرمى: تشيزني
خط الدفاع: دانيلو ، بونوتشي ، روغاني
خط الوسط: كوادرادو ، فاغيولي ، باريديس ، رابيو ، كوسيتيتش
خط الهجوم: دي ماريا ، فلاهوفيتش


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