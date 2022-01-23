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تشكيلة يوفنتوس المتوقعة أمام ميلان اليوم في الدوري الإيطالي

منشور 23 كانون الثّاني / يناير 2022 - 12:39
يوفنتوس يريد العودة بنتيجة إيجابية من ملعب سان سيرو اليوم
يوفنتوس يريد العودة بنتيجة إيجابية من ملعب سان سيرو اليوم

يستعد يوفنتوس لمواجهة من العيار الثقيل حين يحل اليوم الأحد ضيفاً على غريمه أي سي ميلان في لقاء يشهده ملعب سان سيرو (جيوسيبي مياتزا) ضمن المرحلة الـ 23 من الدوري الإيطالي.

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ويحتل يوفي المركز الخامس برصيد 41 نقطة، فيما يأتي الروسونيري في المركز الثاني على سلم الترتيب العام برصيد 48 نقطة.

وتقام المواجهة في تمام الساعة 22:45 بتوقيت مكة المكرمة ويمكن مشاهدتها عبر قناة رابطة الدوري الإيطالي الرسمية على موقع يوتيوب Lega Serie A YouTube بتعليق فهد العتيبي.

تشكيلة يوفنتوس المتوقعة أمام ميلان اليوم في الدوري الإيطالي (بطريقة 4-2-3-1):

المدرب: ماسيميليانو آليغري.

حراسة المرمى: فويتشيك تشيزني.
خط الدفاع: ماتيا دي شيليو، ماتيس دي ليخت، جيورجيو كييليني، لوكا بيليغريني.
خط الوسط: رودريغو بينتانكور، مانويل لوكاتيلي، خوان كوادرادو، باولو ديبالا، ويستون ماكيني.
خط الهجوم: ألفارو موراتا.

كلمات دالة:يوفنتوسميلانالدوري الإيطالي

Via SyndiGate.info


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