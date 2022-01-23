تشكيل ميلان المتوقع أمام يوفنتوس اليوم في الدوري الإيطالي

يخوض أي سي ميلان مباراة قوية ومرتقبة للغاية اليوم الأحد أمام ضيفه يوفنتوس على ملعب سان سيرو (جيوسيبي مياتزا) ضمن المرحلة الـ 23 من الدوري الإيطالي.

ويحتل الروسونيري المركز الثاني على سلم الترتيب العام برصيد 48 نقطة، فيما يأتي يوفنتوس في المركز الخامس برصيد 41 نقطة.

وتقام المواجهة في تمام الساعة 22:45 بتوقيت مكة المكرمة ويمكن مشاهدتها عبر قناة رابطة الدوري الإيطالي الرسمية على موقع يوتيوب Lega Serie A YouTube بتعليق فهد العتيبي.

تشكيلة ميلان المتوقعة أمام يوفنتوس اليوم في الدوري الإيطالي (بطريقة 4-2-3-1):

المدرب: ستيفانو بيولي.

حراسة المرمى: مايك ماينيان.

خط الدفاع: دافيدي كالابريا، بيير كولولو، أليسيو رومانيولي، تيو هيرنانديز.

خط الوسط: ساندرو تونالي، رادي كرونيتش، جونيور ميسياس، براهيم دياز، رافاييل لياو.

خط الهجوم: زلاتان إبراهيموفيتش.