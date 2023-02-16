تشكيلة يوفنتوس المتوقعة أمام نانت اليوم في الدوري الأوروبي 2023 نستعرضها لكم من خلال هذه المقالة، بالإضافة إلى أبرز تفاصيل هذه المواجهة في ذهاب دور خروج المغلوب.

يستقبل نادي يوفنتوس الإيطالي اليوم نظيره نانت الفرنسي على أرضية ملعب "أليانز ستاديوم" في إطار منافسات ذهاب دور الـ16 من بطولة الدوري الأوروبي.

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وبعد الأزمات الأخيرة، سواء في قضية التلاعب المالي أو بالخروج من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا، يطمح مشجعي اليوفي أن يعدل الفريق الكفة قليلًا بقيادة أليغري وأن يتمكن من تحقيق الفوز والوصول بعيدًا في اليوروبا ليغ.

تشكيلة يوفنتوس المتوقعة أمام نانت اليوم في الدوري الأوروبي

المدرب: ماسيميليانو أليغري

التشكيلة: 3-4-2-1