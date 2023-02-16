جدول مباريات اليوم الخميس 16 فبراير 2023 نستعرضه لكم من خلال هذه المقالة، بالإضافة إلى أهم تفاصيل مواجهات اليوم في مختلف المنافسات والقنوات الناقلة لها.

يترقب عشاق كرة القدم مباريات اليوم، وذلك لمتابعة لقاء من العيار الثقيل في الدوري الأوروبي يجمع بين برشلونة ومانشستر يونايتد في دور خروج المغلوب على ملعب "سبوتيفاي كامب نو"، كما ستكون الإثارة حاضرة في مباريات أخرى في الدوري الأوروبي أبرزها لقاء يوفنتوس ضد نانت، وسالزبورغ ضد روما.

جدول مباريات اليوم الخميس 16 فبراير 2023 والقنوات الناقلة

الدوري الأوروبي – دور خروج المغلوب

برشلونة ضد مانشستر يونايتد – الموعد: 9:45 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports 1 HD Premium

سالزبورغ ضد روما – الموعد: 9:45 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports 2 HD Premium

يوفنتوس ضد نانت – الموعد: 11:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports 1 HD Premium

دوري روشن السعودي – الجولة 17

العدالة ضد الطائي – الموعد: 6:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: SSC Extra 1 HD

الإتفاق ضد الاتحاد – الموعد: 8:30 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: SSC1 HD

الدوري المصري الممتاز – الجولة 18

فيوتشر ضد حرس الحدود – الموعد: 6:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: أون تايم سبورت

بيراميدز ضد إنبي – الموعد: 8:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: أون تايم سبورت