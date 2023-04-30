تشكيلة يوفنتوس المتوقعة لمواجهة بولونيا اليوم في الدوري الإيطالي 2023 نستعرضها لكم من خلال هذه المقالة، إلى جانب أهم تفاصيل هذه المواجهة المهمة في الأسبوع 32.

يستعد نادي يوفنتوس اليوم لخوض مواجهة صعبة خارج الديار على أرضية ملعب "ريناتو دال آرا" في ضيافة نادي بولونيا، وذلك في إطار منافسات الجولة 32 من مسابقة الكالتشيو الإيطالي.

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وستقام مباراة اليوفي ضد بولونيا في تمام الساعة 9:45 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، ومن المقرر أن يتم بث المواجهة عبر شبكة قنوات أبو ظبي الرياضية على قناة AD Sports Premium 1 بصوت المعلق أحمد الحامد.

تشكيلة يوفنتوس المتوقعة لمواجهة بولونيا اليوم في الدوري الإيطالي

المدرب: ماسيميليانو أليغري

التشكيلة: 3-5-2

حراسة المرمى: تشيزني

خط الدفاع: ساندرو ، بريمر ، دانيلو

خط الوسط: كوسيتيتش ، رابيو ، لوكاتيلي ، فاجيولي ، كوادرادو

خط الهجوم: ميليك ، دي ماريا