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تشكيلتا الاتحاد والهلال المتوقعتان لمباراتهما اليوم في كأس خادم الحرمين

تاريخ النشر: 23 نيسان / أبريل 2023 - 09:32
الاتحاد يواجه الهلال اليوم (المصدر: أ ف ب)
الاتحاد يواجه الهلال اليوم (المصدر: أ ف ب)

البوابة - يلتقي العملاقان الاتحاد والهلال في قمة مرتقبة اليوم الأحد يشهدها ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في نصف نهائي بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

تقام المباراة في تمام الساعة 21:00 بتوقيت مكة المكرمة ويمكن مشاهدتها عبر قناة SSC1 HD السعودية بتعليق فهد العتيبي.

تشكيلتا الاتحاد والهلال المتوقعتان اليوم

  • الاتحاد

المدرب: نونو إيسبيرتو سانتو

حراسة المرمى: مارسيلو غروهي.
خط الدفاع: زكريا هوساوي، أحمد شراحيلي، أحمد حجازي، مد الله العليان.
خط الوسط: برونو هنريكي، إيغور كورونادو، هيلدر كوستا، رومارينيو، عبد العزيز البيشي.
خط الهجوم: عبد الرازق حمد الله.

  • الهلال

المدرب: رامون دياز

حراسة المرمى: عبد الله المعيوف.
الدفاع: محمد البريك، محمد جحفلي، جانغ هيون سوو، سعود عبد الحميد.
الوسط: غوستافو كويلار، سلمان الفرج، أندريه كاريلو، سالم الدوسري، موسى ماريغا.
الهجوم: أوديون إيغالو.

كلمات دالة:الاتحاد السعوديالهلال السعوديكأس خادم الحرمين الشريفين

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