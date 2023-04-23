تشكيلتا الاتحاد والهلال المتوقعتان لمباراتهما اليوم في كأس خادم الحرمين

البوابة - يلتقي العملاقان الاتحاد والهلال في قمة مرتقبة اليوم الأحد يشهدها ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في نصف نهائي بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.
تقام المباراة في تمام الساعة 21:00 بتوقيت مكة المكرمة ويمكن مشاهدتها عبر قناة SSC1 HD السعودية بتعليق فهد العتيبي.
تشكيلتا الاتحاد والهلال المتوقعتان اليوم
- الاتحاد
المدرب: نونو إيسبيرتو سانتو
حراسة المرمى: مارسيلو غروهي.
خط الدفاع: زكريا هوساوي، أحمد شراحيلي، أحمد حجازي، مد الله العليان.
خط الوسط: برونو هنريكي، إيغور كورونادو، هيلدر كوستا، رومارينيو، عبد العزيز البيشي.
خط الهجوم: عبد الرازق حمد الله.
- الهلال
المدرب: رامون دياز
حراسة المرمى: عبد الله المعيوف.
الدفاع: محمد البريك، محمد جحفلي، جانغ هيون سوو، سعود عبد الحميد.
الوسط: غوستافو كويلار، سلمان الفرج، أندريه كاريلو، سالم الدوسري، موسى ماريغا.
الهجوم: أوديون إيغالو.
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