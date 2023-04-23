تشكيلتا الاتحاد والهلال المتوقعتان لمباراتهما اليوم في كأس خادم الحرمين

البوابة - يلتقي العملاقان الاتحاد والهلال في قمة مرتقبة اليوم الأحد يشهدها ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في نصف نهائي بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

تقام المباراة في تمام الساعة 21:00 بتوقيت مكة المكرمة ويمكن مشاهدتها عبر قناة SSC1 HD السعودية بتعليق فهد العتيبي.

تشكيلتا الاتحاد والهلال المتوقعتان اليوم

الاتحاد

المدرب: نونو إيسبيرتو سانتو

حراسة المرمى: مارسيلو غروهي.

خط الدفاع: زكريا هوساوي، أحمد شراحيلي، أحمد حجازي، مد الله العليان.

خط الوسط: برونو هنريكي، إيغور كورونادو، هيلدر كوستا، رومارينيو، عبد العزيز البيشي.

خط الهجوم: عبد الرازق حمد الله.

الهلال

المدرب: رامون دياز

حراسة المرمى: عبد الله المعيوف.

الدفاع: محمد البريك، محمد جحفلي، جانغ هيون سوو، سعود عبد الحميد.

الوسط: غوستافو كويلار، سلمان الفرج، أندريه كاريلو، سالم الدوسري، موسى ماريغا.

الهجوم: أوديون إيغالو.