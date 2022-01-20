تشكيل آرسنال المتوقع أمام ليفربول اليوم في كأس الرابطة

يترقب آرسنال مواجهته اليوم الخميس أمام ضيفه ليفربول على ملعب الإمارات في إياب دور نصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية للمحترفين.

واكتفى الغريمان بالتعادل السلبي دون أهداف في مواجهة الذهاب التي جمعتهما على ملعب آنفيلد الأسبوع المنصرم.

وتقام المباراة في تمام الساعة 22:45 بتوقيت مكة المكرمة، ويمكن مشاهدتها عبر شبكة بي إن سبورتس على قناة beIN Sports 1 HD Premium بتعليق خليل البلوشي.

تشكيلة آرسنال المتوقعة أمام ليفربول اليوم في كأس الرابطة الإنجليزية (بطريقة 4-4-2):

المدرب: ميكيل آرتيتا.

حراسة المرمى: آرون رامزدايل.

خط الدفاع: كالوم تشايمبرز، روب هولدينغ، غابرييل ماغالاييس، كيران تيرني.

خط الوسط: بوكايو ساكا، بين وايت، ألبرت سامبي لوكونغا، غابرييل مارتينيلي.

خط الهجوم: أليكساندر لازكايت، إيدي نكيتياه.