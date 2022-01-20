تشكيل ليفربول المتوقع أمام آرسنال اليوم في كأس الرابطة الإنجليزية

يحل ليفربول ضيفاً اليوم الخميس على غريمه آرسنال في لقاء مرتقب يشهده ملعب الإمارات ضمن إياب دور نصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية للمحترفين.

وانتهت مواجهة الذهاب بين الخصمين على ملعب آنفيلد الأسبوع الماضي بالتعادل السلبي دون أهداف.

وتقام المباراة في تمام الساعة 22:45 بتوقيت مكة المكرمة، ويمكن مشاهدتها عبر شبكة بي إن سبورتس على قناة beIN Sports 1 HD Premium بتعليق خليل البلوشي.

تشكيلة ليفربول المتوقعة أمام آرسنال اليوم في كأس الرابطة الإنجليزية (بطريقة 4-3-3):

المدرب: يورغن كلوب.

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ترينت أليكساندر أرنولد، جويل ماتيب، فيرجيل فان دايك، أندرو روبرتسون.

خط الوسط: جوردان هندرسون، فابينيو، كيرتيس جونز.

خط الهجوم: تاكومي مينامينو، روبرتو فيرمينو، ديوغو جوتا.