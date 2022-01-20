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تشكيل ليفربول المتوقع أمام آرسنال اليوم في كأس الرابطة الإنجليزية

منشور 20 كانون الثّاني / يناير 2022 - 10:20
ليفربول يتحدى آرسنال
ليفربول يتحدى آرسنال

يحل ليفربول ضيفاً اليوم الخميس على غريمه آرسنال في لقاء مرتقب يشهده ملعب الإمارات ضمن إياب دور نصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية للمحترفين.

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وانتهت مواجهة الذهاب بين الخصمين على ملعب آنفيلد الأسبوع الماضي بالتعادل السلبي دون أهداف.

وتقام المباراة في تمام الساعة 22:45 بتوقيت مكة المكرمة، ويمكن مشاهدتها عبر شبكة بي إن سبورتس على قناة beIN Sports 1 HD Premium بتعليق خليل البلوشي.

تشكيلة ليفربول المتوقعة أمام آرسنال اليوم في كأس الرابطة الإنجليزية (بطريقة 4-3-3):

المدرب: يورغن كلوب.

حراسة المرمى: أليسون بيكر.
خط الدفاع: ترينت أليكساندر أرنولد، جويل ماتيب، فيرجيل فان دايك، أندرو روبرتسون.
خط الوسط: جوردان هندرسون، فابينيو، كيرتيس جونز.
خط الهجوم: تاكومي مينامينو، روبرتو فيرمينو، ديوغو جوتا.

كلمات دالة:ليفربولآرسنالكأس الرابطة الإنجليزية

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