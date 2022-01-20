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تشكيل أتلتيك بلباو المتوقع أمام برشلونة اليوم في كأس ملك إسبانيا

منشور 20 كانون الثّاني / يناير 2022 - 11:07
أتلتيك بلباو يستضيف برشلونة
أتلتيك بلباو يستضيف برشلونة

يستضيف أتلتيك بلباو خصمه برشلونة اليوم الخميس على ملعب سان ماميس في مباراة نارية ضمن دور الـ 16 من بطولة كأس ملك إسبانيا.

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وتقام المباراة حامية الوطيس بين الغريمين في تمام الساعة 23:30 بتوقيت مكة المكرمة.

ويغيب عن الفريق الباسكي عدة لاعبين هم أوناي نونيز وأوناي فينسيدور وآسيير فيلاليبري لإصابات مختلفة.

وسيريح المدير الفني مارسيلينو على الأغلب عدة لاعبين أساسيين.

تشكيلة أتلتيك بلباو المتوقعة أمام برشلونة اليوم في كأس ملك إسبانيا (بطريقة

المدرب: مارسيلينو غارسيا تورال.

حراسة المرمى: جولين آغيريزابالا.
خط الدفاع: أليكس بيتزارومان، داني فيفيان، إينيغو مارتينيز، إينيغو ليكوي.
خط الوسط: نيكو ويليامز، بيرو نولاسكواين، ميكيل فيسغا، نيكو سيرانو.
خط الهجوم: راؤول غارسيا، أليخاندرو بيرينغير.

كلمات دالة:أتلتيك بلباوبرشلونةكأس ملك إسبانيا

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