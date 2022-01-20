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تشكيل برشلونة المتوقع أمام بلباو اليوم في كأس ملك إسبانيا

منشور 20 كانون الثّاني / يناير 2022 - 11:19
برشلونة في مهمة صعبة أمام أتلتيك بلباو
برشلونة في مهمة صعبة أمام أتلتيك بلباو

يحل برشلونة ضيفاً ثقيلاً اليوم الخميس على مستضيفه أتلتيك بلباو في لقاء قمة مبكر يقام على ملعب سان ماميس ضمن دور الـ 16 من بطولة كأس ملك إسبانيا.

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وتقام المباراة المهمة والمرتقبة في تمام الساعة 23:30 بتوقيت مكة المكرمة.

وما زالت صفوف البارسا تعاني من كثرة الغيابات جراء فيروس كورونا ولإصابات عضلية مختلفة.

تشكيلة برشلونة المتوقعة أمام أتلتيك بلباو اليوم في كأس ملك إسبانيا (بطريقة 4-3-3):

المدرب: تشافي هيرنانديز.

حراسة المرمى: نيتو.
خط الدفاع: داني ألفيش، أوسكار مينغيزا، كليمون لونغليه، جوردي آلبا.
خط الوسط: نيكو غونزاليز، سيرجيو بوسكيتس، فرينكي دي يونغ.
خط الهجوم: فيران توريس، لوك دي يونغ، آنسو فاتي.

كلمات دالة:برشلونةأتلتيك بلباوكأس ملك إسبانيا

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