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تشكيل الإمارات المتوقع أمام سوريا اليوم في تصفيات كأس العالم 2022

منشور 27 كانون الثّاني / يناير 2022 - 10:53
الإمارات تسعى لتحقيق الفوز اليوم
الإمارات تسعى لتحقيق الفوز اليوم

يخوض منتخب الإمارات مواجهة مرتقبة أمام ضيفه السوري اليوم الخميس على ملعب آل مكتوم بنادي النصر لحساب المجموعة الأولى النهائية من تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم قطر 2022.

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ويحتل الإماراتيون المركز الثالث في المجموعة برصيد 6 نقاط من 6 مباريات، فيما يقبع السوريون في المركز الأخير برصيد نقطتين من نفس عدد المباريات.

وتقام المواجهة في تمام الساعة 18:00 بتوقيت مكة المكرمة ويمكن مشاهدتها عبر شبكة أبو ظبي الرياضية Abu Dhabi Sports Asia 1 بتعليق علي سعيد الكعبي، وقناة الرياضية السعودية SSC5 HD بتعليق حماد العنزي.

تشكيلة الإمارات المتوقعة أمام سوريا اليوم في تصفيات كأس العالم 2022 (بطريقة 4-4-2):

المدرب: بيرت فان مارفيك.

حراسة المرمى: محمد الشامسي.
خط الدفاع: محمود خميس، مهند العنزي، محمد العطاس، بندر الأحبابي.
خط الوسط: علي سالمين، عبد الله رمضان، علي صالح، طحنون الزعابي.
خط الهجوم: كايو كانيدو، سيباستيان تيغالي.

كلمات دالة:منتخب الإماراتمنتخب سورياتصفيات كأس العالم

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