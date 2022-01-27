تشكيل الإمارات المتوقع أمام سوريا اليوم في تصفيات كأس العالم 2022

يخوض منتخب الإمارات مواجهة مرتقبة أمام ضيفه السوري اليوم الخميس على ملعب آل مكتوم بنادي النصر لحساب المجموعة الأولى النهائية من تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم قطر 2022.

ويحتل الإماراتيون المركز الثالث في المجموعة برصيد 6 نقاط من 6 مباريات، فيما يقبع السوريون في المركز الأخير برصيد نقطتين من نفس عدد المباريات.

وتقام المواجهة في تمام الساعة 18:00 بتوقيت مكة المكرمة ويمكن مشاهدتها عبر شبكة أبو ظبي الرياضية Abu Dhabi Sports Asia 1 بتعليق علي سعيد الكعبي، وقناة الرياضية السعودية SSC5 HD بتعليق حماد العنزي.

تشكيلة الإمارات المتوقعة أمام سوريا اليوم في تصفيات كأس العالم 2022 (بطريقة 4-4-2):

المدرب: بيرت فان مارفيك.

حراسة المرمى: محمد الشامسي.

خط الدفاع: محمود خميس، مهند العنزي، محمد العطاس، بندر الأحبابي.

خط الوسط: علي سالمين، عبد الله رمضان، علي صالح، طحنون الزعابي.

خط الهجوم: كايو كانيدو، سيباستيان تيغالي.