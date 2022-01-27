تشكيل سوريا المتوقع أمام الإمارات اليوم ضمن تصفيات كأس العالم 2022

يحل منتخب سوريا ضيفاً اليوم الخميس على نظيره الإماراتي في لقاء مهم يقام على ملعب آل مكتوم بنادي النصر لحساب المجموعة الأولى من التصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة لكأس العالم 2022.

ويقبع السوريون في المركز الأخير برصيد نقطتين من نفس عدد المباريات، فيما يحتل الإماراتيون المركز الثالث في المجموعة برصيد 6 نقاط من 6 مباريات.

وتقام المواجهة في تمام الساعة 18:00 بتوقيت مكة المكرمة ويمكن مشاهدتها عبر شبكة أبو ظبي الرياضية Abu Dhabi Sports Asia 1 بتعليق علي سعيد الكعبي، وقناة الرياضية السعودية SSC5 HD بتعليق حماد العنزي.

تشكيلة سوريا المتوقعة أمام الإمارات اليوم ضمن تصفيات كأس العالم 2022 (بطريقة 5-3-2):

المدرب: فاليريو تيتا.

حراسة المرمى: إبراهيم عالمة.

خط الدفاع: عمرو الميداني، ثائر كروما، عبد الرحمن ويس، خالد كرداجلي، سعد أحمد.

خط الوسط: كامل حميشة، إسراء حموية، محمود المواس.

خط الهجوم: عمر خربين، علاء الدين الدالي.