تشكيل السنغال المحتمل أمام مصر اليوم في نهائي كأس إفريقيا 2021

يتحدى منتخب السنغال نظيره المصري اليوم الأحد في نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية 2021 الذي يشهده ملعب بول بيا في ياوندي بالكاميرون.

وتقام المواجهة النارية والحماسية بين الطرفين في تمام الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة ويمكن مشاهدتها عبر شبكة بي إن سبورتس القطرية على قناتي beIN Sports HD 1 Max و beIN Sports Connect بتعليق علي محمد علي.

تشكيلة السنغال المتوقعة أمام مصر اليوم في نهائي كأس الأمم الإفريقية 2021 (بطريقة 4-3-3):

المدرب: آليو سيسي.

حراسة المرمى: إدواردو ميندي.

خط الدفاع: بونا سار، كاليدو كوليبالي، عبده ديالو، ساليو سيس.

خط الوسط: شيخو كوياتي، نامباليس ميندي، إدريسا غاي.

خط الهجوم: ساديو ماني، سيني داينغ، بولاي ديا.