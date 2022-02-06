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تشكيل مصر المتوقع أمام السنغال اليوم في نهائي كأس أمم إفريقيا 2021

منشور 06 شباط / فبراير 2022 - 08:32
مصر تواجه السنغال في النهائي اليوم
مصر تواجه السنغال في النهائي اليوم

تنتظر منتخب مصر مهمة صعبة اليوم الأحد حين يواجه غريمه السنغالي في نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية 2021 المقامة حالياً في الكاميرون على ملعب بول بيا.

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وتقام المباراة الصعبة والقوية في تمام الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة ويمكن مشاهدتها عبر شبكة بي إن سبورتس القطرية على قناتي beIN Sports HD 1 Max و beIN Sports Connect بتعليق علي محمد علي.

تشكيلة مصر المتوقعة أمام السنغال اليوم في نهائي كأس أمم إفريقيا 2021 (بطريقة 4-3-3):

المدرب: كارلوس كيروش.

حراسة المرمى: محمد أبو جبل.
خط الدفاع: إمام عاشور، محمود حمدي الونش، محمد عبد المنعم، أحمد فتوح.
خط الوسط: محمد النني، عمرو السولية، حمدي فتحي.
خط الهجوم: محمد صلاح، مصطفى محمد، عمر مرموش.

كلمات دالة:منتخب مصرمنتخب السنغالكأس الأمم الإفريقية 2021

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