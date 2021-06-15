تشكيل منتخب ألمانيا المتوقع أمام فرنسا اليوم في يورو 2020

يلتقي منتخب فرنسا في العاشرة من مساء اليوم الثلاثاء نظيره منتخب ألمانيا على ملعب آليانز آرينا ضمن الجولة الأولى من مواجهات المجموعة السادسة في بطولة يورو 2020.

ويتواجد المنتخبان ضمن المجموعة السادسة الملقبة بـ "مجموعة الموت" إلى جانب منتخبي البرتغال والمجر.

القنوات الناقلة للقاء فرنسا وألمانيا

beIN SPORTS HD 1 MAX.

beIN SPORTS HD 2 MAX.

beIN SPORTS 4K HDR.

من المتوقع أن يخوض منتخب ألمانيا اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: مانويل نوير.

خط الدفاع: ماتياس غينتر، ماتس هوملز، أنتونيو روديغر، جوشوا كيميش.

خط الوسط: توني كروس، إيلكاي غوندوغان، روبن غوسينس.

خط الهجوم: كاي هافيرتز، توماس مولر، سيرج غنابري.