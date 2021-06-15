تشكيل منتخب فرنسا المتوقع أمام ألمانيا اليوم في يورو 2020

يلتقي منتخب فرنسا في العاشرة من مساء اليوم الثلاثاء نظيره منتخب ألمانيا على ملعب آليانز آرينا ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة السادسة لبطولة يورو 2020.

ويتواجد المنتخبان في المجموعة المسماة بـ "مجموعة الموت" رفقة منتخبي البرتغال والمجر.

القنوات الناقلة لمباراة فرنسا وألمانيا:

BEIN SPORTS HD 1 MAX.

BEIN SPORTS HD 2 MAX.

BEIN SPORTS 4K HDR.

من المتوقع أن يخوض منتخب فرنسا اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: هوغو لوريس.

خط الدفاع: بينجامان بافارد، رافاييل فاران، بريسنيل كيمبيمبي، لوكاس هيرنانديز.

خط الوسط: نغولو كانتي، بول بوغبا، أدريان رابيو.

خط الهجوم: أنتوان غريزمان، كيليان مبابي، كريم بنزيمة.