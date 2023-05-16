تشوكويميكا يضحي بمشاركته في كأس العالم للشباب لأجل تشيلسي

البوابة – وافق اللاعب كارني تشوكويميكا على تأخير انضمامه إلى قائمة منتخب إنجلترا في كأس العالم للشباب تحت 20 عامًا، بهدف الوقوف بجانب ناديه تشيلسي الذي ضربته لعنة الإصابات مؤخرًا.

ورغم ذلك، لا يزال نجم الوسط الشاب ضمن حسابات مدرب المنتخب الإنجليزي يان فوستر في مونديال الشباب في الأرجنتين، إلّا أنه لن ينضم إلى قائمة الفريق حتى انتهاء الموسم الحالي من الدوري الإنجليزي.

تشوكويميكا يفضل تشيلسي على كأس العالم للشباب تحت 20 عامًا

كشف موقع "London Evening Standard" أن كارني تشوكويميكا سيبقى لدعم ناديه ومدربه الحالي في تشيلسي فرانك لامبارد، في ظل تعرض العديد من لاعبي الفريق للإصابة مثل كوفاتشيتش، كانتي، وماسون مونت.

وتضيف التقارير أن المدير القادم للبلوز السيد ماوريسيو بوتشيتينو بات على علم تمامًا بتضحية تشوكويميكا وتفضيله لناديه على بطولة كبيرة ومهمة مثل كأس العالم للشباب، وهو معجب جدًا بما فعله.

يشار إلى تشيلسي الإنجليزي قد يكون الموسم الحالي له من أسوأ المواسم وخاصة للمحبين والمشجعين، حيث أنه تمت إقالة مدربين في موسم واحد وهما توخيل وبوتر، ويحتل النادي حاليًا المركز 11 في ترتيب الدوري الإنجليزي وكان قبل عدة جولات معرض لخطر الهبوط للدرجة الثانية.