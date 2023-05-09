تشيلسي يفاتح بايرن ميونخ بخصوص ساديو ماني

البوابة - باشر تشيلسي المحادثات مع بايرن ميونخ بخصوص صفقة محتملة بطلها النجم السنغالي ساديو ماني.

ولا يمر جناح ليفربول السابق بأفضل الأوقات في ملعب آليانز آرينا رغم وصوله إقليم بافاريا في صيف العام الماضي.

وتسببت بعض الأحداث التي مر بها اللاعب بتعجيل رحيله عن ميونخ منها مشاحنة جرت مع زميله ليروي ساني مؤخراً خلفت آثاراً سلبية في غرفة غيار الفريق.

وقال موقع "ترايبل فوتبول" أن العملاق البافاري توصل لاتفاق مع ماني يقضي برحيله خلال الصيف القادم.

بدوره، أكد خبير الانتقالات بيدرو آلميدا انعقاد اجتماع بين تشيلسي وبايرن في السابع من مايو الجاري في ميونخ تمحور حول الجناح السنغالي.

يذكر أن تشيلسي يبدو الأقرب لاقتناص صاحب الـ 31 عاماً، رغم أن نيوكاسل يونايتد يضع عينه أيضاً على قائد منتخب السنغال الذي يمتد عقده مع متصدر البوندسليغا حتى صيف عام 2025.