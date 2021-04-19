تشيفيرين: من أسس دوري السوبر جشعون ولاعبوهم محرومون من اليورو وكأس العالم

علق رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) أليكساندر تشيفيرين على تأسيس دوري السوبر والقرارات المتخذة لمعاقبة الأندية المشاركة في البطولة ولاعبيها.

وفجرت 12 نادياً من كبار قارة أوروبا قنبلة بالإعلان عن تأسيس دوري السوبر أمس الأحد والانفصال عن الاتحاد القاري.

وقال السلوفيني على هامش المؤتمر الصحفي بعد اجتماع يويفا اليوم: "أشدد وبقوة أن يويفا وعالم الكرة أجمع سيقفان وبقوة ضد هذه الأفكار الضالة.

"هذه الأفكار التي تخدم مصالح أصحابها، قلة جشعة وليس أكثر، نحن متحدون ضد هذا المشروع الذي لا معنى له.

"اللاعبون المشاركون في هذه البطولة المغلقة سيتم حرمانهم من المشاركة في كأس العالم واليورو، لن يشاركوا مع أنديتهم".

وواصل تشيفيرين هجومه: "أصحاب الخطة يقومون بالبصق في وجه كرة القدم والمشجعين بهذه الأفكار التي خرجوا بها، أشكر كل عالم كرة القدم ما عدا تلك الأندية".

وأردف: "(أندريا) آنييلي هو الصدمة الأكبر، حجم الكذب الذي قاله وبطريقة مستمرة لا يصدق، لم أكن أتخيل وجود ثعابين بيننا، إد ودوارد وإيفان غازيديس وآنييلي تحدثوا معي الخميس وقالوا أن الإصلاحات التي قمنا بها تعجبهم وأنهم وافقوا عليها، كنت محامياً جنائياً وشاهدت أشياء غريبة لكن ليس مثل هذا".

وحول احتمالية مسامحة الأندية المشاركة في دوري السوبر: "لن يتم منعهم مدى الحياة عن المسابقات الأوروبية، لكن تصرفهم خاطىء، لا تحتاج لذكاء خارق لتفهم، لكن يا لها من طريقة غريبة للتفاوض، سنعمل على منع هذه الأندية من المشاركة الأوروبية هذا الموسم، نتباحث مع فريقنا القانوني.

"الآن أنا سعيد لأننا نعرف من يمثل من في عالم كرة القدم، هذه الأندية التي تدعى بالـ "كبيرة" لم تكن دوماً، يوفنتوس كان في الدرجة الثانية ومانشستر يونايتد قبل أليكس فيرغسون لا أعرف أين كان، ربما أستون فيلا فريق كبير؟"

يذكر أن الأندية المعنية انسحبت صباح اليوم من رابطة الأندية الأوروبية، في ضربة قوية ليويفا وخططه.