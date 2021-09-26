تشيلسي لا يمانع بيع نغولو كانتي

قال برنامج "فيتشاخيس" الإسباني أن نادي تشيلسي لن يمانع رحيل نجم خط الوسط الفرنسي نغولو كانتي في عام 2022.

ويرتبط اللاعب البالغ من العمر 30 عاماً بعقدٍ مع أبطال أوروبا يمتد حتى صيف عام 2023 ولا يبدو حتى الآن أنه سيتم تمديده.

وسيدرس النادي اللندني لبيع نجم خط الوسط بعد نهاية الموسم الجاري حتى لا يخسره مجاناً حين ينتهي عقده مع فريق المدرب توماس توخيل.

ماذا حقق كانتي خلال الأعوام الأخيرة؟

ولعب الفرنسي دوراً رئيسياً في فوز تشيلسي بلقب دوري أبطال أوروبا الموسم المنصرم، كما كان جزءاً من منتخب فرنسا الفائز بكأس العالم 2018.

وبزغ نجم البلوز خلال الفترة التي قضاها في ليستر سيتي والتي فاز الثعالب خلالها بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2015-2016.