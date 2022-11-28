تشيلسي مستعد لبيع زياش بثمن بخس

بات نادي تشيلسي مستعداً لبيع النجم الدولي المغربي حكيم زياش المتألق حالياً رفقة منتخب بلاده في بطولة كأس العالم قطر 2022.

ويحظى صانع ألعاب أياكس السابق بإعجاب إدارة ميلان بطل إيطاليا، وقد كشفت صحيفة "لا غازيتا ديلو سبورت" الإيطالية أن النادي اللومباردي يعتزم التحرك لضم اللاعب خلال سوق الانتقالات الشتوي في شهر يناير المقبل.

بدوره، يتطلع صاحب الـ 29 عاماً للرحيل عن ملعب أولد ترافورد في ظل إدراكه أنه لن يصبح جزءاً من مخططات المدير الفني غراهام بوتر في الفريق اللندني.

ما هي قيمة زياش بنظر تشيلسي؟

أكدت الصحيفة الإيطالية أن تشيلسي لا يمانع رحيل النجم المغربي مطلع العام المقبل على سبيل الإعارة مع أحقية الشراء مقابل 15 مليون يورو فقط بعد انتهاء الموسم.

يذكر أن زياش لعب دوراً مهماً في تغلب منتخب المغرب على نظيره البلجيكي بهدفين دون رد في المونديال القطري أمس الأحد ليقترب أسود الأطلسي من حسم التأهل لدور الـ 16.