تشيلسي وباريس سان جيرمان يتنافسان على كوتينيو

كشفت صحيفة "دايلي مايل" البريطانية عن وجود منافسة قوية بين تشيلسي وباريس سان جيرمان على خدمات فيليبي كوتينيو نجم برشلونة.

ويفضل سان جيرمان التعاقد مع الدولي البرازيلي بنظام الإعارة مع أحقية الشراء بعد موسم من الآن، بسبب قواعد اللعب المالي النظيف التي تحرمه من إبرام صفقات كبيرة هذا الصيف.

وينتظر تشيلسي قرار المحكمة الرياضية بشأن تعليق عقوبة حرمانه من التعاقدات، حتى يستطيع التفاوض مع كوتينيو ووكيل أعماله قبل الحديث مع برشلونة، علماً بأنه يستهدف لاعب الوسط لتعويض الرحيل المتوقع لنجمه إيدين هازارد.

يذكر أن إدارة النادي الكتالوني تريد الحصول على 150 مليون يورو حتى تسمح للبرازيلي بالرحيل.