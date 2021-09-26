تشيلسي وليفربول يستهدفان كييزا

أكد موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي أن تشيلسي وليفربول الإنجليزيين وضعا جناح يوفنتوس المتألق فيديريكو كييزا ضمن مخططاتهما للموسم القادم.

وارتبط الدولي الإيطالي البالغ من العمر 23 عاماً ببايرن ميونيخ وبوروسيا دورتموند أيضاً خلال الأيام الماضية، لكن إدارة يوفي واثقة من أنها ستحتفظ به لما بعد صيف عام 2022.

وخاض 5 مباريات في السيري آ هذا الموسم حتى الآن وسجل هدفاً واحداً.

وشككت بعض التقارير بأن نجل إنريكو كييزا يدرس الرحيل عن البيانكونيري الذي بدأ الموسم بصورة سيئة قبل أن ينتفض في المباراتين الأخيرتين.

ماذا قدم كييزا مع يوفنتوس؟

وشارك اللاعب الشاب في 48 مباراة مع يوفي حتى الآن منذ وصوله قادماً من فيورنتينا صيف العام الماضي وزار الشباك 15 مرة.

كما مثل منتخب إيطاليا في 34 مباراة وزار الشباك 4 مرات وساهم في الفوز بلقب بطولة يورو 2020 مطلع الصيف.