تشيلسي ويونايتد يتنافسان على توقيع خاميس

كشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية الجمعة، عن وجود منافسة بين تشيلسي ومانشستر يونايتد من أجل التوقيع مع خاميس رودريغيز لاعب ريال مدريد المعار إلى بايرن ميونيخ.

وينتهي عقد إعارة الكولومبي مع بايرن نهاية الموسم الجاري، مع وجود بند يسمح للنادي البافاري بشراء العقد كاملاً مقابل 36 مليون جنيه استرليني، لكن يبدو أن الفريق الألماني قرر عدم تفعيله.

ولم يقدم خاميس مستويات مميزة هذا الموسم في الدوري الألماني، لذلك سيعود من جديد إلى ريال مدريد الصيف القادم، مع توقعات بإعادة بيعه إلى فريق آخر نظراً لعدم موافقة المدرب زين الدين زيدان على استمراره.

يذكر أن تشيلسي مستعد لدفع قيمة خاميس الصيف القادم في حالة رفع عقوبة الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الخاصة بإيقافه عن التعاقدات، بالإضافة إلى وجود اهتمام واضح من جانب مانشستر يونايتد بالدخول في الصفقة في حالة رحيل أليكسيس سانشيز.