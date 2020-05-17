تشيلسي يؤكد الاحتفاظ بنجومه رغم انتهاء العقود

أكد فرانك لامبارد مدرب تشيلسي رغبته في الاحتفاظ بلاعبيه الذين تنتهي عقودهم في يونيو المقبل، وعلى رأسهم أوليفييه جيرو وويليان لما بعد نهاية الموسم المعلق حالياً بسبب فيروس كورونا المستجد.

ويعد المهاجم الفرنسي ولاعب خط الوسط الهجومي البرازيلي، من أبرز الأسماء في صفوف النادي اللندني التي ينتهي التعاقد معها في 30 يونيو 2020.

وفي حال استئناف المنافسات، ستمتد المباريات على الأرجح لما بعد هذا التاريخ، ويرغب لامبارد بالتالي في الاحتفاظ بلاعبيه حتى نهاية الموسم ضمن جدوله المعدل.

وأجازت الحكومة البريطانية عودة منافسات كرة القدم دون جمهور اعتباراً من الأول من يونيو، وتأمل رابطة الدوري في التمكن من تحقيق ذلك في وقت لاحق من الشهر نفسه، على الرغم من أن أي موعد لم يحدد بعد.

وقال لامبارد لشبكة “سكاي سبورتس”: “لا يزال من غير الواضح كيف ستتم العودة إلى الملاعب. لدينا لاعبون كبار (تنتهي عقودهم بنهاية يونيو)، وهذا بالطبع أمر أتابعه بعناية.

“اللاعبون الذين تنتهي عقودهم قدموا خدمات عظيمة للنادي، ويبدون العديد من المشاعر حياله، لذلك نأمل في أن نتمكن من القيام بهذا الترتيب ليبقوا معنا”.

وأبدى نجم خط الوسط السابق لتشيلسي والمنتخب الإنجليزي رغبته في “أن تبقى التشكيلة على حالها طوال الموسم”.

وسبق لمصدر مقرب من جيرو (33 عاماً) أن كشف نية النادي تمديد عقده لعام إضافي حتى 30 يونيو 2020، في حين أكد ويليان أنه سيرحل عن صفوف البلوز هذا الصيف بعد انتهاء مفاوضات تجديد عقده دون اتفاق.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) قد أوصى بتمديد عقود اللاعبين التي تنتهي في 30 يونيو، أكانت تعاقدية دائمة أو على سبيل الإعارة، لما بعد نهاية موسم 2019 – 2020، لكن هذه الخطوة تحتاج عادة إلى اتفاق منفصل بين كل لاعب وناديه.

وتوقفت منافسات كرة القدم في إنجلترا، كغيرها من غالبية الأحداث الرياضية حول العالم، منذ منتصف مارس مع تفشي وباء كوفيد – 19 الذي تسبب حتى الجمعة بوفاة أكثر من 305 آلاف شخص.

وتتبقى تسع مراحل من الدوري الممتاز لهذا الموسم. وكان تشيلسي يحتل المركز الرابع في الترتيب (آخر المراكز المؤهلة رسمياً لمسابقة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل)، بفارق 34 نقطة عن المتصدر ليفربول، وبثلاث نقاط فقط أمام مانشستر يونايتد الخامس.

كما بلغ تشيلسي هذا الموسم ثمن نهائي المسابقة القارية، وخسر مباراة الذهاب أمام ضيفه بايرن ميونيخ بثلاثية نظيفة، لكن تم تأجيل مباراة الإياب بسبب كوفيد – 19، قبل أن يعلّق الاتحاد القاري مسابقاته بالكامل حتى إشعار آخر.

ودافع لامبارد عن تحفظات لاعبي الأندية الإنجليزية حول العودة الوشيكة إلى التدريبات.

وكان تروي ديني قائد واتفورد، ومارك نوبل قائد ويست هام يونايتد، ضمن مجموعة من اللاعبين الذين طالبوا بضمانات حول سلامة اللاعبين مع استئناف المنافسات.

وقال لامبارد: “الجميع سوف يتعامل مع المواقف بشكل مختلف”.

وأضاف: “أشخاص مثل ديني، يجب أن تمنحهم الحرية في التحدث، لأنهم سيتحدثون من القلب”.