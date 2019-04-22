تشيلسي يبدأ بالبحث عن بديل لهازارد

تسير صفقة انتقال نجم تشيلسي إيدين هازارد إلى ريال مدريد خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة نحو النهاية السعيدة وفقاً لتقارير إعلامية.

ونقلت صحيفة "سبورت" الإسبانية أن النادي الإنجليزي بدأ البحث عن نجم جديد لتعويض رحيل هازارد، حيث وضع أمامه خيارين.

الخيار الأول بالنسبة لإدارة البلوز يبدو نجم برشلونة فيليبي كوتينيو، الذي يمكن أن يعوّض رحيل هازارد، خصوصاً أنه يلعب بالأسلوب نفسه.

أما الخيار الثاني، فهو مهاجم ليون نيكولاس بيبي، الذي جذب أنظار كبار أوروبا كباريس سان جيرمان وإنتر ميلان.

وسجل بيبي هذا الموسم 19 هدفاً، كما مرر 11 كرة حاسمة.