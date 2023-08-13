تشيلسي يتعادل مع ليفربول في قمة ستامفورد بريدج

تعادل تشيلسي مع ضيفه ليفربول بهدفٍ لمثله في لقاء قمة الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز التي جمعتهما على أرضية ملعب ستامفورد بريدج.

تقدم الريدز أولاً عن طريق لويس دياز إثر تمريرة رائعة من المصري محمد صلاح بعد مرور 18 دقيقة على البداية.

وعادل آكسيل ديساسي للبلوز قبل نهاية الشوط الأول بـ 8 دقائق.

ولم ينجح أي من الطرفين في إضافة المزيد من الأهداف رغم أن تقنية الفيديو المساعد ألغت هدفاً لكلٍ منهما.

بهذه النتيجة، تقاسم الغريمان نقاط المواجهة ليرفع كلٌ منهما رصيده إلى نقطة واحدة.

يذكر أن هذا هو التعادل السابع على التوالي بين الفريقين.