تشيلسي يتغلب على ميلان بهدفين في لقاء مثير للجدل

فاز تشيلسي الإنجليزي على مستضيفه أي سي ميلان الإيطالي بهدفين دون رد في المباراة التي شهدها ملعب سان سيرو (جيوسيبي مياتزا) لحساب المجموعة الثامنة من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وشهدت المواجهة حالة مثيرة للجدل حين طرد الحكم دانييل سيبيرت مدافع الروسونيري فيكايو توموري إثر إعاقته لمايسون ماونت في الدقيقة 18 داخل منطقة الجزاء.

وترجم جورجينيو ركلة الجزاء التي تم احتسابها بنجاح بعد 3 دقائق، قبل أن يضيف زميله بيير إيميريك أوباميانغ الهدف الثاني في الدقيقة 34.

تشيلسي يتصدر المجموعة

بهذا الفوز الثمين، انتزع الفريق الإنجليزي المركز الأول بعدما رفع رصيده إلى 7 نقاط، فيما تجمد رصيد ميلان عند 4 نقاط في المركز الثالث.

وضمن المجموعة نفسها، تعادل دينامو زاغرب الكرواتي (الرابع بـ 4 نقاط) مع ضيفه ريد بول سالزبورغ النمساوي (الثاني بـ 6 نقاط) بنتيجة 1-1.