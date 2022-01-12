تشيلسي يجدد فوزه على توتنهام ويضمن بلوغ نهائي كأس الرابطة الإنجليزية

جدد تشيلسي فوزه على مستضيفه توتنهام هوتسبير وهزمه بهدفٍ دون رد في لقاء الإياب الذي أقيم على ملعب سبيرز ليلة الأربعاء في إياب نصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية للمحترفين.

وجاء الهدف الوحيد في 18 عن طريق المدافع الدولي الألماني أنتونيو روديغر بصناعة من زميله الإنجليزي مايسون ماونت.

وكان أبطال أوروبا قد حققوا الفوز ذهاباً على ملعب ستامفورد بريدج الأسبوع الماضي بهدفين نظيفين ليتأهلوا إلى النهائي بمجموع المباراتين 3-0.

وسيلاقي الفريق اللندني في نهائي البطولة الفائز من مواجهة المربع الذهبي الأخرى التي ستجمع ليفربول بغريمه آرسنال.

يذكر أن مواجهة الغد بين الريدز والغانرز هي مواجهة الذهاب، وسيجري لقاء العودة بينهما يوم الخميس الموافق 20 من يناير الجاري.