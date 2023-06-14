تشيلسي يجد ضالته في فياريال مع اقتراب رحيل أوباميانغ

كشفت التقارير الصحفية أن نادي تشيلسي الإنجليزي على تواصل حاليًا مع وكلاء مهاجم فياريال نيكولاس جاكسون لترتيب انتقاله إلى ستامفورد بريدج في الميركاتو الصيفي الحالي.

البلوز يبحثون في الوقت الحالي عن مهاجم هداف يمكنه أن يصنع الفارق في تشكيلة المدرب الجديد للفريق ماوريسيو بوتشيتينو، خاصة بعد أن تمكن تشيلسي الموسم الماضي من تسجيل 38 هدف فقط في الدوري الإنجليزي الممتاز.

تشيلسي يبدأ المفاوضات مع وكلاء مهاجم فياريال

استعان تشيلسي الموسم المنصرم بخدمات بيير إيميريك أوباميانغ في خط الهجوم، إلّا أنه كان مصدرًا لخيبة أمل كبيرة ولم يستفد منه النادي منذ اليوم الأول من انتقاله إلى لندن قادمًا من نادي برشلونة الإسباني.

وتشير التقارير إلى أن أوباميانغ في الغالب سيلتحق بقافلة المغادرين هذا الصيف من البلوز، ووفقًا لـ"The Evening Standard" فإن النادي الإنجليزي لا يريد دفع أموال طائلة للتعاقد مع أفضل المهاجمين في أوروبا مثل مهاجم نابولي فيكتور أوسيمين، والتوجه حاليًا نحو الحصول على مهاجم ولكن بسعر رخيص.

وكان نيكولاس جاكسون صاحب الـ21 عامًا قد لفت الأنظار الموسم الماضي مع فياريال، حيث سجل 9 أهداف في 8 مباريات بالدوري الإسباني بعد أن تم تصعيده للفريق الأول الصيف الماضي.

في ذات السياق، فإن اللاعب قد يكون متاحًا مقابل 30 مليون دولار فقط، وهو ما يجعله خيارًا مناسبًا للبلوز في الوقت الذي يصل فيه سعر أوسيمين أكثر من 100 مليون دلار، بالإضافة لأسماء أخرى في الهجوم مثل فلاهوفيتش مع يوفنتوس والذي قد تصل قيمته لـ65 مليون دولار.