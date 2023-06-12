تشيلسي يعرض على إنتر لوكاكو ونجم آخر مقابل أونانا

كشفت التقارير الصحفية أن نادي تشيلسي الإنجليزي عرض بكل سرور في الصفقة المحتملة مع حارس إنتر ميلان أندريه أونانا، كل من روميلو لوكاكو المعار، والمدافع السنغالي كاليدو كوليبالي.

ويستعد البلوز حاليًا لدخول الميركاتو الصيفي وسط حالة من الاضطرابات في الفريق هذا الموسم بعد أن غاب عن التأهل الأوروبي، وسيحتاج إلى ترتيب أوراقه لتحسين الأوضاع الموسم المقبل تحت قيادة المدرب الجديد ماوريسيو بوتشيتينو.

تشيلسي يعرض على إنتر ميلان لوكاكو وكوليبالي مقابل أونانا

أوضحت التقارير التي نشرتها المواقع خلال الساعات الماضية وأبرزها موقع "SportsMole" البريطاني، بأن بوتشيتينو لا يريد الاستمرار مع كيبا أو ميندي في حراسة المرمى، لذلك يحرص على التعاقد مع حارس مرمى جديد هذا الصيف.

وفي حال صدقت هذه التقارير، فإن كل من أندريه أونانا حارس إنتر ميلان، ومايك ماينان حارس إي سي ميلان هما الخياران المفضلان بالنسبة لتشيلسي في مركز حراسة المرمى الموسم القادم.

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وكان أونانا أحد أبرز الأسماء التي ساهمت في ظهور إنتر ميلان بمستوى مميز في نهائي دوري أبطال أوروبا 2023 رغم خسارة الفريق الإيطالي أمام السيتي بهدف دون رد وحلوله وصيفًا في البطولة.

ومؤخرًا كل المؤشرات تسير باتجاه بقاء أونانا في سان سيرو الموسم المقبل، ولكن نظرًا لحاجة النيراتزوري لحل بعض المشكلات في الفريق قبل موسم 2023-2024، لا يزال هناك مجال للانتقال وهو أمر يبدو أن تشيلسي حريص على استغلاله.

ووفقًا لصحيفة "ذا صن"، فإن البلوز أوضحوا خلال الأيام السابقة في الاجتماعات الداخلية في النادي أنهم مستعدون لتقديم لوكاكو وكوليبالي في أي عرض سيتم تقديمه للتعاقد مع حارس الإنتر.