تشيلسي يحضر "شيك على بياض" للتعاقد مع هالاند

يبدو تشيلسي مستعداً لدفع مبلغ قياسي من أجل التعاقد مع إيرلينغ هالاند نجم هجوم بوروسيا دورتموند الصيف القادم.

ولفت النرويجي الشاب أنظار كبار أوروبا على غرار ريال مدريد وبرشلونة ومانشستر يونايتد.

وقال موقع "ذا أثلتيك" أن تشيلسي عازم على ضم هالاند بعد نهاية الموسم، لكن الشرط الجزائي في عقده الحالي والذي تبلغ قيمته 66.6 مليون جنيه استرليني لا يمكن تفعيله إلا مع نهاية موسم 2021-2022.

وحتى يسمح دورتموند لهدافه الأول بالرحيل، سيطالب النادي الألماني بمبلغ ضخم نظير الاستغناء عنه، إلا أن تشيلسي جاهز وفقاً للتقارير لدفع أي مبلغ مطلوب مقابل الحصول على توقيع هالاند الذي سيصبح بالتالي الأغلى في تاريخ البلوز إن تمت الصفقة.

ويحمل الحارس كيبا آريزابالاغا الرقم القياسي حالياً لأكبر تعاقدات تشيلسي عبر التاريخ بعدما جرى التعاقد معه عام 2018 مقابل 71.6 مليون جنيه.

يذكر أن هالاند انضم إلى دورتموند قادماً من ريد بول سالزبورغ قبل عام مقابل 17.1 مليون جنيه، إلا أن قيمته ارتفعت بشكل جنوني خلال الأشهر الماضية بعد تألقه اللافت.