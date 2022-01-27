تشيلسي يحلم بإعادة محمد صلاح إلى صفوفه

يحلم المسؤولون في نادي تشيلسي بإعادة الهداف الدولي المصري محمد صلاح إلى الفريق نظراً لحالة عدم الوضوح فيما يخص تجديد عقده مع ليفربول.

وكشف موقع "جول" العالمي بأن النادي اللندني يطمح لاستغلال تأخر الريدز في تمديد عقد "مو" والتقدم بعرضٍ مغرٍ يعيده إلى ملعب ستامفورد بريدج.

ورحل المصري عن تشيلسي عام 2014 بعد فشله في إقناع المدير الفني البرتغالي جوزيه مورينيو في ذلك الوقت.

لكن صلاح أصبح أحد أفضل اللاعبين في العالم لتتسابق الأندية العملاقة سعياً وراء توقيعه حالياً.

وتعد أندية باريس سان جيرمان وريال مدريد وبرشلونة وجهات محتملة للهداف البالغ من العمر 29 عاماً إذا ما فشل ليفربول في إقناعه بالتوقيع على عقد جديد.

ويطالب اللاعب بأجور ضخمة لم يوافق الريدز على دفعها له بعد، مما يهدد بقاءه في ملعب آنفيلد خلال الفترة القادمة.