تشيلسي يحلم بضم أشرف حكيمي

شدد موقع "كوت أوفسايد" على رغبة تشيلسي الشديدة في الحصول على خدمات النجم الدولي المغربي أشرف حكيمي ظهير باريس سان جيرمان خلال موسم الانتقالات الصيفي الحالي.

وارتبط لاعب ريال مدريد وإنتر ميلان وبوروسيا دورتموند السابق بالبلوز في عام 2021 قبل أن ينتقل المغربي إلى ملعب بارك دي برانس قادماً من النيراتزوري في صفقة بلغت قيمتها 60 مليون يورو إضافة لـ 11 مليون يورو أخرى على شكل مكافآت.

وسيحاول النادي اللندني التحرك مجدداً هذا الصيف في محاولة لجلب حكيمي إلى ملعب ستامفورد بريدج.

وخاض صاحب الـ 23 عاماً 32 مباراة مع باريس سان جيرمان في جميع البطولات الموسم الماضي سجل خلالها 4 أهداف.