تشيلسي يخشى عدم تكيف هالاند مع متطلبات الدوري الإنجليزي

رغم سعي تشيلسي الحثيث لضم إيرلينغ هالاند من بوروسيا دورتموند الصيف القادم، إلا أن مخاوف عدم تكيف اللاعب مع متطلبات الدوري الإنجليزي تثير قلق القائمين على النادي اللندني.

وقالت صحيفة "إيفنينغ ستاندارد" البريطانية أن مسؤولي البلوز قلقون من قدرة النرويجي على تقديم أعلى المستويات ومواصلة تألقه في بطولة أكثر صعوبة نظراً لقلة المساحات في إنجلترا مقارنة بما اعتاد عليه في ألمانيا.

واستشهد تشيلسي بتجارب لاعبين آخرين جاءوا من البوندسليغا على غرار كاي هافيرتز وتيمو فيرنر وجايدون سانشو ولم ينجحوا في التأقلم مع البطولة الإنجليزية حتى الآن بالشكل المطلوب.

يذكر أن هالاند البالغ من العمر 21 عاماً يفضل الانتقال إلى إسبانيا على ما يبدو، ويعد ريال مدريد الوجهة المفضلة بالنسبة له وفقاً لتقارير إعلامية.