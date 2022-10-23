تشيلسي يخطط لإنقاذ رونالدو من "جحيم" مانشستر يونايتد

يطمح تشيلسي لاستغلال وضعية النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الصعبة حالياً في مانشستر يونايتد ومحاولة ضمه في شهر يناير القادم وفقاً لصحيفة "سندي ورلد".

ويعاني "الدون" الأمرين في يونايتد بعد استبعاده من مواجهة الفريق التي تعادل فيها مع تشيلسي 1-1 أمس السبت في الدوري الإنجليزي.

وتردت العلاقة التي تجمع "صاروخ ماديرا" بالمدير الفني الهولندي إيريك تين هاغ في الأسابيع الماضية مما يجعل رحيله مطلع العام المقبل وبعد نهائيات كأس العالم قطر 2022 خياراً محتملاً.

هل سينتقل رونالدو إلى تشيلسي في يناير؟

وحاول تشيلسي استقطاب صاحب الـ 37 عاماً الصيف الماضي، لكن محاولاته باءت بالفشل ليستمر الفائز بجائزة الكرة الذهبية 5 مرات في ملعب أولد ترافورد.

وسينتهي العقد الذي يربط مانشستر يونايتد برونالدو في صيف العام القادم، إلا أنه لن يستمر على الأغلب لما بعد شهر يناير نظراً للظروف الصعبة التي يعيشها حالياً.