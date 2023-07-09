تشيلسي يخفض سعر لوكاكو والهلال وإنتر يتربصان

خفض تشيلسي قيمة بيع نجمه الدولي البلجيكي روميلو لوكاكو على أمل بيعه خلال سوق الانتقالات الصيفي الجاري، بحسب صحيفة "دايلي مايل" البريطانية.

وقضى صاحب الثلاثين عاماً الموسم المنصرم في صفوف إنتر ميلان وصيف بطل أوروبا على سبيل الإعارة بعد موسم وحيد غير موفق قضاه في ملعب ستامفورد بريدج.

وتعاقد البلوز مع اللاعب مقابل 97.5 مليون جنيه استرليني في صيف عام 2021، إلا أنه بات مستعداً لبيعه حالياً مقابل 40 مليون جنيه فقط.

وقدم إنتر عرضاً لشراء البلجيكي بقيمة 30 مليون جنيه الأيام الماضية، إلا أن النادي اللندني رفضه مباشرة.

بدوره، يطمح الهلال لإقناع المهاجم العملاق بالقدوم إلى الدوري السعودي، وهو خيار لا يفضله اللاعب في الوقت الراهن وفقاً للصحيفة.

يذكر أن لوكاكو يفضل الرجوع إلى إنتر ميلان الذي قدم معه أفضل مستوياته على صعيد الأندية في الأعوام الأخيرة.