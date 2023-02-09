تشيلسي يرحّب برحيل أوباميانغ إلى نادي لوس أنجلوس الأمريكي

كشف موقع "Tribalfootball" أن نادي تشيلسي الإنجليزي على استعداد تام لتسهيل إجراءات رحيل المهاجم الغابوني بيير إيميريك أوباميانغ إلى نادي لوس أنجلوس الأمريكي.

وتضيف التقارير أن النادي الأمريكي دخل بالفعل في مفاوضات مع نادي تشيلسي لضم المهاجم المخضرم إلى صفوف الفريق على سبيل الإعارة، وذلك بعد أشهر قليلة من انضمامه إلى البلوز قادمًا من نادي برشلونة.

تشيلسي يسهل إجراءات رحيل أوباميانغ إلى الدوري الأمريكي

أوضح موقع "Relevo" أن كل من النادي اللندني والنادي الأمريكي في مفاوضات متقدمة للوصول إلى إتفاق بخصوص انتقال أوباميانغ على سبيل الإعارة حتى الصيف القادم.

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في ذات السياق، أكدت إدارة تشيلسي أن النادي مستعد لدفع راتب اللاعب بشكل كامل خلال فترة إعارته، حيث يتقاضى أوباميانغ حاليًا 160 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع.

وفي الوقت الحالي، ينتظر كلا الناديين الضوء الأخضر من المهاجم الغابوني، والذي لم يتخذ قرارًا واضحًا بخصوص رغبته في الانتقال، على الرغم من استبعاده مؤخرًا من القائمة المشاركة في دوري أبطال أوروبا بقرار من المدرب غراهام بوتر.