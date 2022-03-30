تشيلسي ينافس كبار أوروبا للحصول على خدمات نجم يوفنتوس

قال موقع "90min" أن تشيلسي يريد دخول السباق على خدمات النجم الدولي الأرجنتيني باولو ديبالا الذي يقضي أيامه الأخيرة في صفوف يوفنتوس.

وينتهي عقد المهاجم البالغ من العمر 28 عاماً مع النادي الإيطالي بحلول نهاية يونيو المقبل.

ورغم أن اللاعب بدا قريباً من التوقيع على عقد جديد، إلا أن الظروف تغيرت سريعاً بعد تراجع يوفي عن العرض الأساسي الذي قدمه ليعرض عليه عرضاً ثانياً بأجور مخفضة.

ولم ينل هذا التغيير رضا ديبالا ووكيل أعماله اللذين استاءا مما حصل ليصبح رحيل هداف باليرمو السابق عن ملعب آليانز أمراً أكيداً الآن.

وارتبط الأرجنتيني بعد فرق خلال الأسابيع الماضية أبرزها إنتر ميلان وأتلتيكو مدريد وتوتنهام.

لكن تشيلسي الذي يخوض غمار عملية بيعه لمستثمرين جدد يرغب بدوره في جلب اللاعب إلى ملعب ستامفورد بريدج.

لكن أي تحرك لضمه لن يتم إلا بعد انتهاء عملية الاستحواذ وفقاً لما ذكره التقرير.