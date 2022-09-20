تشيلسي يريد هاري كين في 2023

طالب غراهام بوتر مدرب تشيلسي الجديد إدارة النادي بالعمل على استقطاب النجم الدولي الإنجليزي هاري كين من الجار والغريم توتنهام في يونيو من عام 2023.

وكشف موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي عن اهتمام المدير الفني الذي استلم المهمة خلفاً للمقال توماس توخيل مؤخراً بخدمات قائد سبيرز الذي لطالما ارتبط اسمه بالرحيل.

وسعت عدة أندية كبيرة للظفر بتوقيع صاحب الـ 29 عاماً، لكنه بقي في نهاية المطاف في ملعب توتنهام هوتسبير.

تشيلسي مستعد للتضحية بلوكاكو من أجل كين

ولا يمانع البلوز التضحية بالنجم البلجيكي روميلو لوكاكو المعار حالياً لإنتر ميلان والذي لم ينجح في فرض نفسه في ملعب ستامفورد بريدج عقب عودته إليه في صيف عام 2021.

ويرتبط كين بعقدٍ مع توتنهام يمتد حتى صيف عام 2024 وقد يصل سعره في سوق الانتقالات لنحو 90 مليون يورو.