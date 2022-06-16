تشيلسي يريد 15 مليون نظير إعارة لوكاكو لإنتر ميلان

قال الصحفي الإيطالي الموثوق جيانلوكا دي مارزيو أن إدارة تشيلسي ستطلب قرابة 15 مليون يورو (12.9 مليون جنيه استرليني) من إنتر ميلان نظير استعارة النجم الدولي البلجيكي روميلو لوكاكو.

لكن دي مارزيو نوه إلى أن النادي الإنجليزي قد يوافق على تخفيض المبلغ إلى 10 ملايين يورو من أجل إتمام الصفقة خلال موسم الانتقالات الصيفي الحالي.

وتبدو المؤشرات إيجابية بين الناديين حول إمكانية التوصل لاتفاق خلال الأيام القادمة في ظل رغبة لوكاكو نفسه في ارتداء قميص النيراتزوري من جديد.

وتألق المهاجم البالغ من العمر 29 في صفوف إنتر خلال تجربة ناجحة استمرت لموسمين قبل أن يتم بيعه صيف العام الماضي إلى تشيلسي مقابل 97.5 مليون جنيه.

لكن البلجيكي لم يتمكن من إقناع المدير الفني الألماني توماس توخيل بقدراته ليتصادم الثنائي وتتوتر العلاقة بينهما.

ولم يتضح بعد فترة الإعارة التي سيتم الاتفاق عليها لكن التوقعات تشير إلى أنها ستكون لمدة موسم واحد.