تشيلسي يستعد لبيع تيمو فيرنر

بات تشيلسي الإنجليزي مستعداً لبيع المهاجم الدولي الألماني تيمو فيرنر هذا الصيف وفقاً للصحفي الشهير فابريتسيو رومانو.

ودخل صاحب الـ 26 عاماً دائرة اهتمام الإيطالي ماسيميليانو آليغري مدرب يوفنتوس إلى جانب نيوكاسل يونايتد الإنجليزي.

ويرغب آليغري بضم فيرنر أو إعادة الإسباني ألفارو موراتا الذي انتهى عقده مع يوفي مطلع الشهر الجاري.

وحاول النادي الإيطالي الحصول على مهاجم آر بي لايبتزيغ السابق خلال مفاوضاته مع البلوز بخصوص الهولندي ماتيس دي ليخت الذي انتقل إلى بايرن ميونيخ في النهاية.

ولم ينجح الألماني حتى الآن في إثبات قدراته في ملعب ستامفورد بريدج رغم تألقه في صفوف لايبتزيغ.

وتعاقد تشيلسي مع اللاعب صيف عام 2020، ووقع معه عقداً لمدة 5 مواسم.

وخاض حتى الآن 89 مباراة مع الفريق اللندني بجميع المسابقات سجل خلالها 23 هدفاً وصنع 21 هدف آخر.