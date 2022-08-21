تشيلسي يسقط أمام ليدز يونايتد بثلاثية دون رد

حقق ليدز يونايتد فوزاً صاعقاً على حساب ضيفه تشيلسي بثلاثيةٍ دون رد اليوم الأحد في اللقاء الذي جمعهما على ملعب إيلاند رود لحساب المرحلة الثالثة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز (البريمير ليغ).

وتسبب الحارس السنغالي إدوارد ميندي بخطأ فادح تسبب في انهيار البلوز لاحقاً.

جاءت الأهداف عبر كلٍ من بريندان آرونسون ورودريغو وجاك موريسون في الدقائق 33 و 37 و 69 على الترتيب.

وشهدت الدقيقة 84 طرد السنغالي الآخر كاليدو كوليبالي مدافع الفريق اللندني ليكمل البلوز ما تبقى من المباراة بنقص عددي.

وضمن الجولة نفسها، فاز برايتون على مستضيفه ويست هام يونايتد بهدفين نظيفين.

تشيلسي يتراجع في الترتيب العام

بهذه الخسارة، تجمد رصيد البلوز عند 4 نقاط ليتراجع بالتالي إلى المركز الثاني عشر في جدول الترتيب العام.

أما ليدز يونايتد فارتقى بدوره للمركز الثالث بعدما رفع رصيده إلى 7 نقاط من فوزين وتعادل.