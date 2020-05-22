تشيلسي يسمح لكانتي بالتغيب عن التدريبات

سمح تشيلسي للاعب وسطه نغولو كانتي بالتغيب عن التدريبات بسبب تخوفه من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، بحسب ما أفادت تقارير إنجليزية أمس.

وخاض الفرنسي تدريبات اليوم الأول لفريقه الثلاثاء بعدما جاءت نتيجة الفحص الذي خضع له سلبية، لكن التقارير تشير إلى أنه أبدى مخاوف من معاودة التدريبات إلى جانب زملائه، وبالتالي حصل على الضوء الأخضر من النادي والمدرب فرانك لامبارد للغياب عن تدريبات الأربعاء.

وأشارت تقارير إلى أن النادي اللندني سمح لكانتي (29 عاماً) بمواصلة التمارين الفردية في منزله، من دون أن يحدد موعداً للعودة إلى التدريبات الجماعية مع زملائه.

وتعرض كانتي، أحد أفراد المنتخب الفرنسي الفائز بمونديال 2018 في روسيا، إلى حالة إغماء قبل سنتين عندما سقط على الأرض خلال إحدى الحصص التدريبية في مقر كوبهام الخاص بناديه، لكن الفحوص الطبية التي خضع لها لم تظهر أي مشكلة في القلب.

لكن شقيقه الأكبر نياما توفي بسبب ذبحة قلبية قبل أسابيع من مونديال 2018، كما خسر والده عندما كان في الحادية عشرة من عمره.

وكان قائد واتفورد تروي ديني رفض العودة إلى تدريبات فريقه أيضاً خشية من احتمال نقل عدوى «كوفيد - 19» إلى ابنه البالغ من العمر خمسة أشهر والذي يعاني من صعوبة في التنفس.

وكشفت رابطة الدوري الإنجليزي الثلاثاء عن تسجيل ست حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد في صفوف الأندية، بعد إجراء 748 فحصاً.

وتوقفت منافسات كرة القدم في إنجلترا، كغيرها من غالبية الأحداث الرياضية حول العالم، منذ منتصف مارس مع تفشي وباء «كوفيد - 19».

وتأمل الرابطة والأندية في التمكن من معاودة المباريات من دون جمهور اعتباراً من يونيو المقبل.

وتتبقى تسع مراحل من الدوري الممتاز لهذا الموسم.

وكان تشيلسي يحتل المركز الرابع في الترتيب (آخر المراكز المؤهلة رسمياً لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل)، بفارق 34 نقطة عن المتصدر ليفربول، وبثلاث نقاط فقط أمام مانشستر يونايتد الخامس.

من جهة أخرى، جدد تشيلسي عقد مهاجمه أوليفييه جيرو لمدة عام حتى 30 يونيو 2021.

وكان تمديد عقد المهاجم المخضرم (33 عاماً) الفائز بمونديال روسيا 2018 مع صفوف منتخب فرنسا متوقعاً منذ أبريل، لكن النادي أكده رسمياً، وقال في بيان رسمي «تم تجديد عقد المهاجم لعام إضافي».

وقالت مديرة النادي مارينا غرانوفسكايا «أوليفييه لاعب نريد بقاءه في الفريق من أجل المحافظة على التوازن المهم بين الخبرة والشبان أصحاب المواهب الواعدة».

وانضم جيرو إلى تشيلسي في فترة الانتقالات الشتوية مطلع عام 2018 قادماً من جاره آرسنال، ولم يتمكن من فرض نفسه أساسياً في البداية قبل أن يفعل ذلك خلال الموسم الحالي على الرغم من المنافسة القوية في خط المقدمة.

ويعتبر جيرو ثالث أفضل هداف في تاريخ منتخب فرنسا بتسجيله 39 هدفاً في 97 مباراة دولية خلف ميشيل بلاتيني (41 هدفاً) وتييري هنري (51).

ولا يزال جيرو ضمن تشكيلة منتخب بلاده ويسعى للتواجد في صفوفه خلال كأس أوروبا التي أرجئت إلى العام المقبل.

كما مدد تشيلسي عقد حارسه الاحتياطي المخضرم ويلي كاباييرو (38 عاماً) لمدة عام حتى نهاية موسم 2020-2021.

وقال كاباييرو «أنا سعيد للغاية لكي أعلن ذلك (تجديد العقد). إنه امتياز بالنسبة إلى أن أكون جزءاً من تشيلسي ومن عائلة أحد أعرق أندية الدوري الإنجليزي الممتاز».

وأضاف «إنها مرحلة صعبة للجميع في الوقت الحالي، وأنا سعيد جداً لمنحي هذه الفرصة وأقدّر هذه الخطوة تماماً».

وانتقل كاباييرو الذي يلعب احتياطياً للحارس كيبا آريزابالاغا، إلى الفريق اللندني عام 2017 قادماً من مانشستر سيتي، وخاض تسع مباريات فقط هذا الموسم في صفوفه.

وأشاد مدرب تشيلسي ونجمه السابق لامبارد بالحارس الأرجنتيني بقوله «لدي ثقة بويلي. إنه يتدرب بجدية، وهو احترافي من الدرجة الأولى».

وختم «فرض نفسه مطلع العام الحالي وأظهر موهبته، كما أن خبرته لا تقدر بثمن في غرف الملابس. أنا سعيد لتواجده معنا الموسم المقبل».